Universidad mexiquense lanzará al espacio biopanel para generar energía

En la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) se trabaja en un proyecto de vanguardia que pueda generar energía y oxígeno a partir de un panel de microalgas (Biopanel), al que también se le programa un lanzamiento al espacio para pruebas en microgravedad.

De acuerdo con el director general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), Javier Mendieta Jiménez, el experimento (de nombre técnico “Microlaboratorio metabólico para microorganismos y nanofluidos”), es una aportación tecnológica mexicana que potenciaría la perspectiva del establecimiento de colonias sustentables en el espacio.

En un comunicado, detalló que este ingenio fue elegido por el Global Green Growth Institute (GGGI, por sus siglas en inglés) entre los 10 mejores proyectos sustentables a nivel mundial.

Además de haber sido seleccionado en Alemania por el European Institute of Innovation and Technology (EIT, por sus siglas en inglés) entre los cinco mejores proyectos de energía, y galardonado como mejor proyecto nacional en energía asequible y no contaminante, en el certamen ViveconCiencia 2018 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Detalló que estudiantes de la Licenciatura en Biotecnología de la Facultad en Ciencias de la UAEMex, en colaboración con la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) en el marco de su convenio con la AEM, ya trabajan hacia 2020 en el lanzamiento para pruebas en microgravedad de un dispositivo espacial (conocido como “carga útil”) con una muestra del Biopanel de microalgas.

Los jóvenes Adán Ramírez Sánchez, Juan Antonio Arriaga Viveros, Kathia Álvarez Benítez y Antonio Peñaloza Olúa, junto con el profesor Miguel Mayorga Rojas, son también creadores de la startup de innovación energética y biotecnológica, GREENfluidics, primera en su tipo en el país.

Este sistema, combina la actividad fotosintética (la que transforma la luz del sol en oxígeno) de las microalgas, con la eficiencia del transporte térmico de nanofluidos, a través de un diseño bioinspirado (inspirado en la naturaleza) que se ramifica en una forma similar a la de los árboles, por lo que el biopanel permite la captura de CO2, la producción de oxígeno, calor metabolizado y la captura de radiación solar, sirviendo como suministro de generación de energía y proveyendo comodidad térmica.

Añadió que en desastres causados por fenómenos naturales, el sistema permitiría una restauración inmediata de la energía, vital para las comunicaciones, los servicios médicos, y el rescate, además de proporcionar suficiente energía para iluminar espacios, conectar dispositivos electrónicos, e incluso podría ayudar a la mitigación de la huella de carbono, tanto en ambientes terrestres como espaciales.

El uso del biopanel inteligente para la generación de energía descentralizada es un desarrollo tecnológico único en el mundo, gracias a su diseño escalable y adaptable, lo cual posibilita su aplicación en diferentes sectores además del espacial, y, más eficiente que la tecnología actual, se posiciona a la vanguardia de las energías nuevas en el mundo, puntualizó. México (NOTIMEX)